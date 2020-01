L’offerta All Digital di Wind continua ad essere rivolta ai nuovi clienti dell’operatore che procedono con l’acquisto della SIM attraverso il sito ufficiale. L’attivazione, infatti, può avvenire esclusivamente online, ricevendo la scheda gratuitamente tramite corriere ed effettuando l’attivazione di quest’ultima attraverso il servizio di video identificazione, disponibile anche attraverso l’app ufficiale del gestore.

La tariffa non prevede costi di attivazione, non vincola i clienti e non necessita di alcun pagamento aggiuntivo in caso di disdetta. Infatti, è possibile richiederne la disattivazione semplicemente inviando un SMS al 4033. Inoltre, la promozione offre la possibilità di usufruire dei servizi extra senza andare incontro ad ulteriori spese. Dunque, permette di utilizzare: il servizio di navigazione hotspot, l’SMS MyWind e il servizio di segreteria telefonica.

Passa a Wind con l’offerta All Digital 40: minuti, SMS e 40 GB di traffico dati a soli 14,99 euro al mese!

I nuovi clienti Wind che attivano la promozione All Digital 40 vanno incontro ad un costo mensile di soli 14,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo, e ricevono: minuti illimitati verso tutti i numeri e 40 GB di traffico dati in 4G. L’operatore offre anche la possibilità di personalizzarla aggiungendo ben 200 SMS verso tutti i numeri, al costo di soli 0,99 euro al mese.

L’attivazione, come già anticipato, può avvenire gratuitamente online ma i clienti hanno la possibilità di richiedere il ritiro della nuova SIM in negozio. In tal caso sarà necessario saldare una spesa extra di 4,99 euro, da aggiungere ai 10,00 euro previsti per ottenere la SIM e al primo rinnovo anticipato della promozione.