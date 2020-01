Il nuovo anno sarà importante per Wind e per 3 Italia. Le due compagnie, da tempo riunite sotto il nome dell’unico brand Wind Tre, proprio nel corso di questo 2020 arriveranno ad un punto di svolta. Per gli utenti ci saranno novità importanti sia per quanto concerne l’arrivo di innovativi servizi sia per la gestione quotidiana del loro abbonamento.

Wind Tre, a Febbraio potrebbe realizzarsi la tanto attesa fusione dei brand

Come ben noto, anche se formalmente rappresentano anche due operatori distinti e separati, Wind e 3 Italia fanno oramai parte di un’unica famiglia. La fusione tra i provider è cosa ben nota al pubblico che ora si chiede quando ci sarà un’effettiva unione delle reti, almeno per quanto concerne la telefonia mobile.

Le indiscrezioni delle ultime settimane del 2019 e dei primi giorni del 2020 sono davvero molto interessanti. In base ai rumors degli addetti ai lavori, Wind e 3 Italia potrebbero unirsi, anche sotto il punto di vista formale, in un unico marchio telefonico a partire dal prossimo mese di Febbraio.

Dopo la fusione già disponibile per tutti gli utenti facenti parte del settore Business, quindi, anche per i clienti privati si verrebbe a creare un unico grande polo.

I benefici della creazione di un’unica grande rete sarebbero molti. Lo sviluppo concreto di un marchio Wind Tre sarebbe strategico soprattutto per quanto concerne il lancio di nuovi servizi. Ricordiamo che proprio nel 2020, i dirigenti hanno promesso grandi traguardi agli abbonati tra l’estensione delle aree di copertura per il 4,5G e la release delle prime reti 5G.