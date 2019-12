Una delle certezze nel mondo della telefonia italiana è l’alleanza che si è venuta a creare tra Wind e 3 Italia. Nonostante i clienti ancora non hanno visto una fusione reale tra i due operatori, oramai Wind e 3 Italia lavorano in costante sinergia: i due marchi da più di un anno hanno dato vita al primo polo per la telefonia. Ad oggi, il provider Wind Tre è in cima alla classifica delle compagnie telefoniche per numero di utenti.

Wind Tre, nel 2020 cambia tutto con l’arrivo della rete unica

La divisione dei due operatori ha però i giorni contati. In questi ultimi giorni dell’anno si stanno rincorrendo le voci su possibili ed importanti cambiamenti nell’immediato futuro. Indiscrezioni provenienti da fonti dello stesso provider dicono che da febbraio 2020 si realizzerà finalmente il progetto della rete unica. Quelli che ora sono due operatori divisi, a breve, si troveranno quindi sotto l’unica linea Wind Tre.

Con l’effettiva fusione dei due marchi, sono attese importanti novità sul campo dei servizi. Ricordiamo che per il 2020 Wind Tre si è impegnata con i clienti per una maggiore diffusione delle linee 4,5G. Tutto ciò senza tener conto di quella che sarà la grande novità del nuovo anno, ovvero il lancio delle prime linee 5G.

La presentazione di una rete unica Wind Tre è quindi questione di settimane. Ricordiamo che tale novità riguarderà solo i clienti privati, dato che la fusione dei due operatori è già effettiva nel settore Business con offerte sia per la Fibra Ottica sia per le reti cellulari.