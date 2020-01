Il team di Facebook cura l’aspetto ricerca e sviluppo per la famose applicazione WhatsApp. Nessuno la ignora tanto è vero che sono oltre un miliardo e mezzo gli utenti che la usano. Ma negli ultimi tempi il trend è cambiato dopo gli ultimi problemi di sicurezza e l’annuncio di un nuovo aggiornamento che rischia di consegnare la fiaccola al rivale Telegram.

Le ultime indiscrezioni circa i mutamenti dell’app parlano di un 2020 ricco di delusioni e polemiche al sopraggiungere di una più marcato avvicinamento tra le chat e le piattaforme social di Facebook ed Instagram. Molti hanno già storto il naso di fronte all’ostentazione di potere da parte di Zuckerberg che ultimamente ha aggiunto la nuova dicitura “fron facebook” alle sue app. Le cose ora potrebbero andare di male in peggio. Ecco cosa succederà.

WhatsApp: in arrivo le chat dirette con gli amici di Facebook

Il tema centrale della discussione è stato affrontato a più riprese all’interno delle nostre pagine. In merito alla questione ci si è rifatti ad un post pubblicato dall’autorevole New York Times in cui si cita la possibilità che si possa realizzare una fusione tra le diverse realtà virtuali facenti capo al direttivo di Menlo Park.

Secondo le parole del giornale è in atto un cambiamento per le chat che non precluderà la possibilità di ampliare la sfera dei contatti personali tramite i social network. Ne conseguirà che gli amici non saranno soltanto quelli che si trovano nella nostra rubrica. La lista di amici sarà ampliata con quelli di Facebook.

In taluni casi la prudenza è d’obbligo sebbene la squadra abbia deciso di mantenere il massimo riserbo sulla questione. I rumor, ad ogni modo, hanno scatenato il disappunto degli utenti. Una larga fascia di essi, infatti, non apprezza uno smacco così marcato alla propria privacy e tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero in chiave sicurezza. In questo frangente non è certamente da escludere un esodo di massa dalla piattaforma.