Metacritic ha stilato la classifica dei dieci peggiori giochi per Console e per Computer dello scorso anno. Per chi non lo sapesse, Matecritic è un sito Web statunitense che raggruppa le recensioni dedicate a diversi prodotti multimediali, come film, serie TV, album musicali e videogiochi. Ad ogni titolo viene poi assegnato un punteggio, che risulta dalla media di ogni valutazione fornita.

I dieci peggiori giochi per Console e PC dello scorso anno

Nella classifica ritroviamo molti titoli per PS4. Ad aprire la lista dei giochi peggiori dell’anno appena concluso, posizionandosi in cima alla classifica, è Eternity: The Last Unicorn, gioco di ruolo basato sulle mitologie norrene, seguito da Left Alive, legato al titolo Front Mission. Nella classifica dei dieci giochi più brutti del 2019 anche FIFA 20 Legacy Edition (per Nintendo Switch) e WWE 2K20. Bando alle ciance, ecco la classifica: