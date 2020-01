Possessori di PS Plus, dove siete? PlayStation ha da poco annunciato i titoli che potranno essere scaricati gratuitamente per il mese di Gennaio, proponendo anche per questo primo mese dell’anno una serie di giochi davvero interessanti.

Per il mese di Gennaio, potranno essere scaricati gratuitamente Uncharted: The Nathan Drake Collection (che comprende Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Il Covo dei Ladri e Uncharted 3: L’inganno di Drake), con protagonista il giovane archeologo Nathan Drake, che si ritroverà ad affrontare un viaggio fatto di ricche scoperte e pericoli; ed il simpaticissimo Goat Simulator, un titolo open-world in cui si vestiranno i panni di una… pecora.

Per motivi non dichiarati, PlayStation ha comunicato che per gli abbonati PS Plus residenti in Bahrain, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Turchia e Emeriti Arabi Uniti non sarà disponibile Goat Simulator. In alternativa, ai giocatori verrà proposto Frantics, titolo PlayLink composto da quindici minigiochi da eseguire per un massimo di quattro partecipanti.

Giochi gratis di Gennaio disponibili per gli abbonati PS Plus

Uncharted: The Nathan Drake Collection e Goat Simulator saranno disponibili gratuitamente a partire dal prossimo 7 Gennaio per tutti gli utenti che sono in possesso di un abbonamento PS Plus. L’abbonamento (acquistabile sia nella versione trimestrale che annuale) non solo conferisce l’accesso ad una serie di sconti esclusivi ed a titoli gratuiti ogni mese, ma abilita anche l’esperienza multi-giocatore online ed offre 100 GB di spazio di archiviazione su cloud aggiuntivi per i salvataggi su PlayStation 4.

L’abbonamento a PS Plus può essere acquistato direttamente Online sul PlayStation Store.