iPhone prodotto dall’azienda americana Apple si è confermato, ancora una volta, il dispositivo più venduto durante il periodo delle festività natalizie. A confermarlo è stata la classifica stilata da Flurry dei 10 smartphone più attivati nel periodo natalizio.

Nonostante l’azienda di Cupertino stia passando un momento difficile per quanto riguarda iPhone e le speranze che i prossimi dispositivi siano rivoluzionari sono pari allo zero, si è confermata ancora una volta la scelta preferita dai consumatori. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Apple iPhone: smartphone più venduto durante le festività natalizie

Nelle scorse ore Flurry ha stilato una lista dei 10 smartphone più attivati durante il periodo natalizio all’interno degli Stati Uniti. Pensate che ben 9 dei dispositivi che appaiono sono iPhone. Ancora una volta Apple ha dimostrato quanto gli utenti siano affezionati al brand. L’unico smartphone a non appartenere al colosso è lo Xiaomi Mi 4 LTE.

Gli altri posti in classifica sono occupati in ordine crescente da Phone 11, iPhone XR, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 11 Pro Max, iPhone 8 Plus, iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus e iPhone X. Alle prime due posizioni, come avrete potuto notare, troviamo i dispositivi low cost lanciati dall’azienda rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

Questa non è altro che un’ulteriore conferma del successo ottenuto da questi due dispositivi. Questa volta sembrerebbe che Cupertino abbia fatto proprio centro. Lo smartphone low cost del 2020 avrà lo stesso successo dei suoi predecessori? Per scoprirlo dobbiamo attendere ancora un bel po’, ma questo non ci impedisce di iniziare a fantasticare su come potrebbe essere e quali novità potrebbe presentare rispetto a quelli lanciati l’anno scorso.