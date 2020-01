Con 3 italia tantissimi utenti hanno la possibilità di attivare addirittura 60 giga di internet al mese, spendendo comunque soli 6,99 euro pagabili direttamente il proprio credito residuo, un’occasione unica per risparmiare e per godere di incredibili contenuti.

Il nome dell’offerta è Play Power Digital 60GB, al netto di tutto è attivabile esclusivamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale, ad esclusione di ho.Mobile o Kena Mobile, con portabilità obbligatoria del proprio numero originale. Disponibile solo sul sito ufficiale, la promozione richiede un versamento di 20 euro per l’acquisto della SIM e della stessa, con anche già 20 euro inclusi da utilizzare come traffico residuo (anche per i rinnovi).

3 Italia: la Play Power Digital 60GB è la promozione migliore di Gennaio 2020

La Play Power Digital 60GB di 3 italia nasconde comunque al proprio interno uno dei migliori bundle dell’anno, in particolar modo annoveriamo 200 SMS verso tutti, minuti illimitati da utilizzare per telefonare ad ogni numero, nonché 60 giga di internet alla velocità del 4G.

Tutto ha un costo fisso di soli 6,99 euro al mese, addebitati come detto direttamente sul credito residuo. La promozione non prevede alcun vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che di base l’utente potrà richiedere la portabilità quando e come verrà senza temere il pagamento di penali.

La navigazione è prevista direttamente tramite la rete 4G di 3 Italia a titolo completamente gratuito, per tutte le nuove attivazioni fino al 1 gennaio. Coloro che invece si butteranno a capofitto nel mondo aziendale successivamente dovranno pagare 1 euro al mese, in caso contrario navigheranno in 3G.