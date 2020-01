Il meglio che Iliad può offrire è sicuramente una grande promozione e soprattutto tantissimi contenuti ad un prezzo estremamente basso. Proprio quest’aspetto ha messo in crisi la concorrenza fin dal primo momento, dato che nessuno è riuscito ad eguagliare le proposte del nuovo gestore.

Ora come ora Iliad gode della sua promo da 50 giga in 4G, la quale costa pochissimo ogni mese ma non è la sola ad essere disponibile. Tutti ricorderanno infatti che il gestore, non appena arrivato in Italia, a messo a disposizione in rapida successione alcune promozioni. Attualmente due di queste sono disponibili proprio sul sito ufficiale dell’azienda, la quale rende ancora possibile la loro sottoscrizione. Ovviamente i prezzi non cambieranno nel tempo resteranno sempre uguali, con gli stessi contenuti e quindi con i soliti vantaggi che non potete perdervi.

Iliad, esistono altre due promozioni sul sito ufficiale che gli utenti hanno probabilmente dimenticato

Se credevate che l’unica promo disponibile in casa Iliad fosse la Giga 50, vi sbagliavate di grosso. Sul sito ufficiale infatti potete trovare ancora due delle prime promozioni lanciate da Iliad, ovvero la Giga 40 e la Solo Voce.

Entrambe le offerte e godono di un prezzo estremamente basso, dal momento che la prima costa solo 6,99 € al mese per sempre e la seconda 4,99 € al mese per sempre. La prima include al suo interno minuti illimitati verso tutte le numerazioni, SMS illimitati verso tutti e 40 giga di traffico dati in 4G. La seconda promozione invece include solo la parte voce ed SMS senza alcun tipo di limite.