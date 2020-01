L’operatore virtuale CoopVoce ha studiato una strategia per riuscire a competere con tutti gli altri operatori in circolazione in Italia. La strategia riesce a tentare moltissimi clienti.

Negli ultimi giorni ha lanciato una nuova ChiamaTutti a soli 8 euro al mese, denominata per la precisione ChiamaTutti Top 20, attivabile fino al prossimo 15 gennaio 2020. Scopriamo insieme cosa prevede.

CoopVoce: la ChiamaTutti Top 20 è l’offerta del momento

La ChiamaTutti Top 20 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti e 20 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 8 euro al mese. L’offerta prevede l’addebito mensile sul proprio credito residuo e non presenta alcun vincolo contrattuale per gli utenti che la vogliono sottoscrivere.

Tutti i nuovi utenti che la vogliono attivare dovranno sostenere il costo della nuova SIM pari a 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Potete attivare l’offerta sia online che in un qualsiasi negozio autorizzato dell’operatore. Ricevere un SMS di conferma per l’avvenuta attivazione, solo in questo momento potrete utilizzare il vostro bundle in completa libertà. L’operatore vi offre anche la possibilità di attivare dei pacchetti aggiuntivi per minuti, SMS o Giga attraverso l’area personale dell’applicazione ufficiale, sul sito, chiamando il numero di assistenza automatica al 4243688 oppure il servizio clienti al 188.

Tutti i Giga, minuti ed SMS sono utilizzabili in Roaming in tutti i paesi dell’Unione Europea come in Italia. Vi ricordo inoltre che dal 1° gennaio 2020 sono cambiate le condizioni per il traffico in roaming per quasi tutti gli operatori. I Giga, minuti o SMS non utilizzati durante il periodo di fruizione dell’offerta non si sommeranno a quelli del mese successivo. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.