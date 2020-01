Il volantino Expert sorprende Unieuro con il lancio di una nuova serie di prezzi bassi e di sconti da saper cogliere al volo per cercare di risparmiare, anche senza rinunciare alla qualità generale del prodotto che l’utente andrà effettivamente ad acquistare.

La campagna promozionale corrente non è disponibile per ogni consumatore, è da considerare infatti che vi potranno accedere solo ed esclusivamente i residenti nelle vicinanze dei punti vendita del socio GAER, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. Ad ogni modo, al centro del volantino Expert troviamo il classico Tasso Zero, la possibilità di richiedere una rateizzazione dell’intera cifra da versare all’azienda, suddividendola quindi in rate fissi mensili senza interessi.

Volantino Expert: le offerte migliori per gli smartphone

Il volantino Expert non nasconde la propria natura riuscendo ad offrire all’utente una lunghissima serie di prezzi bassi su prodotti appartenenti alle più disparate categorie merceologiche, per quanto riguarda il mondo degli smartphone, le segnalazioni da fare sono sostanzialmente un paio.

La prima riguarda lo Xiaomi Mi Note 10, il nuovissimo modello di casa Xiaomi caratterizzato dalla pentacamera da 108 megapixel, in vendita a circa 559 euro (il listino è di 599 euro). Al secondo posto troviamo un terminale più economico, ma ugualmente invitante, parliamo dello splendido Huawei Nova 5T, modello dalle elevate prestazioni acquistabile con un esborso di soli 399 euro.

