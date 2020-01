Soltanto un paio di giorni fa lo store online vietnamita FTPShop ci aveva svelato in anteprima quasi tutto quello che c’è da sapere sul prossimo entry-level di Realme, cioè Realme 5i, ma a quanto pare le indiscrezioni non finiscono qui. Nel corso delle ultime ore sono infatti stati pubblicati online i risultati benchmark del noto portale Geekbench.

Realme 5i su Geekbench: ecco quanto trapelato

Il prossimo smartphone dell’azienda cinese è apparso sui benchmark di Geekbench con il numero di modello Realme RMX2030. Dai benchmark è emerso che il SoC Snapdragon 665 di Qualcomm e che sarà supportato da 4 GB di memoria RAM. La versione del software sarà Android 9 Pie mentre l’interfaccia utente sarà la ColorOS in versione 6. Per quanto riguarda i punteggi raggiunti, in single core il device ha raggiunto 1543 punti e in multi core ha raggiunto 5602 punti.

In quest’ultimo periodo l’azienda ha presentato dei prodotti davvero validi e soprattutto caratterizzati da un prezzo molto competitivo. Il prossimo Realme 5i sicuramente seguirà la stessa linea di questi prodotti, proponendo delle buone specifiche per il prezzo a cui verrà proposto.

Secondo tutto quello che è trapelato online finora, il nuovo entry-level di Realme avrà lo stesso design dei fratelli della serie Realme 5. Troveremo, quindi, un display con notch a goccia e una quad camera posteriore. I sensori fotografici saranno leggermente differenti dagli altri modelli, dato che saranno rispettivamente da 13+8+2+2 megapixel.

Vi ricordiamo che fra pochissimi giorni arriveranno ufficialmente altri smartphone molto importanti per Realme, cioè i nuovi Realme X50 5G e Realme X50 5G Lite. Questi saranno i veri top di gamma di inizio 2020 e supporteranno sicuramente la connettività 5G.