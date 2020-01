Qualche giorno fa l’azienda cinese Huami ha svelato l’arrivo ufficiale durante la prossima fiera di tecnologia CES 2020 del nuovo smartwatch Amazfit Bip S. Tuttavia, nel corso delle ultime ore il CEO di Huami Technology Huang Wang ha svelato l’arrivo di un ulteriore smarwatch, cioè l’Amazfit T-Rex.

Amazfit T-Rex: in arrivo il rugged-smartwatch dell’azienda

Fra i tanti dispositivi a marchio Amazfit presentati ufficialmente nel corso di questi mesi, mancava all’appello un dispositivo corazzato. E ben presto ne arriverà finalmente uno. Il prossimo smartwatch dell’azienda Huami verrà annunciato il prossimo 8 gennaio durante la fiera tecnologia CES 2020.

Come già suggerisce il nome, caratteristica principale di questo nuovo dispositivo sarà la super resistenza. Si tratta infatti di un rugged-smartwatch e, a detta dell’azienda cinese, il device ha superato ben 12 certificazioni militari e sarà poi presente la resistenza sia alle basse temperature sia alle alte temperature.

Oltre ad aver svelato l’esistenza e la data del suo debutto ufficiale, il CEO di Huami Huang Wang ha inoltre pubblicato una prima immagine del terminale. Da questa immagine, sembra che si tratterà effettivamente di uno smartwatch molto robusto e resistente. Sembra infatti essere realizzato in un case in metallo e un cinturino in gomma.

Insomma, la prossima fiera CES 2020 ci riserverà davvero tante novità di casa Huami. Assieme al nuovo smartwatch Amazfit-T Rex, infatti, l’azienda presenterà il nuovo Amazfit Bip S (di cui vi abbiamo già anticipato qualche informazione in questo articolo) e delle nuove cuffie true wireless. Non ci resta che attendere pochi altri giorni per vedere più da vicino tutte queste novità.