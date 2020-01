Il volantino Expert punta a stupire tutti, anche i detrattori dell’azienda, con il lancio di prezzi incredibilmente bassi ed interessanti tra cui poter scegliere per cercare di risparmiare il più possibile sui nuovi acquisti afferenti al mondo della tecnologia generale.

La limitazione da non perdere mai di vista riguarda la disponibilità della corrente campagna promozionale, è importante ricordare infatti che è attiva solo ed esclusivamente nei punti vendita del socio GAER, non sul sito ufficiale o in differenti location. Coloro che avranno la fortuna di potervi accedere potranno anche richiedere un prestito da restituire rateizzato in 10 o 20 mensilità a Tasso Zero, ricordando ad ogni modo che sarà strettamente necessario consegnare le buste paga dei mesi precedenti per la valutazione d’affidabilità.

Volantino Expert: i due smartphone di cui consigliamo l’acquisto

Sebbene il volantino Expert sia effettivamente molto vasto e vario, anche con incluse campagne promozionali molto differenti tra loro, gli smartphone di cui consigliare l’acquisto sono sostanzialmente un paio: Xiaomi Mi Note 10 e Huawei Nova 5T.

Sono due grandissime novità degli ultimi mesi, il Mi Note 10 si è differenziato per essere il primo terminale con pentacamera da addirittura 108 megapixel acquistabile a soli 559 euro nella versione no brand; il modello Huawei, invece, per il prezzo decisamente aggressivo (399 euro) e per le prestazioni fotografiche di altissima qualità.

Il volantino Expert può essere sfogliato nel dettaglio qui sotto, ricordandone le limitazioni in merito alla validità, anche temporale fino alla seconda decade del mese corrente.