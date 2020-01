Bennet prova ad iniziare il nuovo anno nel miglior modo possibile, per festeggiare il 2020 è stato lanciato un ottimo volantino con il quale pensare di scontare anche alcuni modelli di smartphone afferenti al settore della fascia medio-bassa del mercato.

A differenza di altre soluzioni in cui l’attenzione dell’azienda era stata rivolta verso prodotti molto costosi e praticamente impossibili da raggiungere per molti di noi, in questo caso ci troviamo di fronte ad un volantino Bennet attivo in ogni punto vendita fino all’8 gennaio davvero molto invitante ed alla portata di tutti.

Volantino Bennet: tutti i prodotti in promozione

Come potrete facilmente immaginare, i prodotti in promozione sono tutti abbastanza economici, a conti fatti il più costoso resta lo Huawei P30 Lite a soli 259 euro, un buon compromesso per coloro che vogliono mettere le mani su un componente della serie Huawei P30, ma non vogliono spendere cifre particolarmente elevate.

In alternativa si possono acquistare i vari Alcatel 1 a 59 euro, Alcatel 3L a 99 euro, Huawei Y5 2019 a 109 euro o anche l’ottimo Huawei P Smart+ 2019 a 179 euro. Tutti i modelli elencati sono distribuiti nella versione sbrandizzata con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare esclusivamente nel punto vendita in cui è stato completato l’acquisto.

Per avere un’idea delle altre promozioni annesse e connesse al volantino Bennet discusso nel nostro articolo, aprite le pagine che trovate qui sotto, sono un’estratto della campagna nella quale sono inclusi anche i beni di prima necessità e alimentari.