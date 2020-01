Anche la piattaforma di contenuti in streaming Amazon, come tante altre piattaforma del settore, ha intenzione di lanciare dei contenuti molto interessanti in questo primo mese del 2020.

Negli scorsi giorni abbiamo parlato dei contenuti più interessanti che riguardavano il periodo natalizio, che sono sempre disponibili sulla piattaforma. Oggi vogliamo concentrarci su quelli di gennaio 2020.

Amazon Prime Video: alcuni contenuti in arrivo a gennaio 2020

Iniziamo subito con James May: Our Man in… Japan, si tratta di una serie unscripted divisa in sei episodi con James May, che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal prossimo 3 gennaio 2020. Questa nuova serie Prime Original UK è diretta dal regista Tom Whitter, nominato anche ai BAFTA TV Award. May si è imbarcato alla scoperta di questo paese unico nel suo genere e si avventurerà in un viaggio epico nell’intero Giappone. Non vediamo l’ora di scoprire alcune particolarità che ancora non sappiamo.

In esclusiva sulla piattaforma potremo anche trovare la nuova serie thriller basata sulla saga di Jason Bourne, Treadstone, a partire dal 10 gennaio 2020. La serie esplora la storia dalle origine ad oggi della famosissima Operazione Treadstone, programma di missioni segrete sotto copertura della CIA. La prima stagione tratterà le vicende degli agenti dormienti in tutto il mondo.

Dal 24 gennaio sarà invece disponibile Star Trek: Picard con un episodio a settimana sulla piattaforma. La serie seguirà le vicende del popolare personaggio, in un capitolo successivo della sua vita. Al fianco di Stewart, che riprende il proprio ruolo di Jean-Luc Picard, troveremo nel cast anche Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora e molti altri.