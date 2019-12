Tanti nuovi contenuti in arrivo su Netflix per il mese di Gennaio, disponibili per chiunque sia in possesso di uno dei piani di abbonamento previsti dal servizio. A seguire, la lista completa di tutte le serie TV, i film ed i cartoni animati che saranno disponibili sulla piattaforma dal prossimo mese.

Serie TV

Messiah – 1 Gennaio

Skam Italia – Dalla Prima Alla Terza Stagione – 1 Gennaio

Spinning Out – 1 Gennaio

I banditi di Jan – 2 Gennaio

Chiamatemi Anna – Terza Stagione – 3 Gennaio

Dracula – Miniserie – 4 Gennaio

Suits – Ottava Stagione – 10 Gennaio

Titans – Seconda Stagione – 10 Gennaio

AJ And The Queen – 10 Gennaio

Giri/Haji – Dovere/Vergogna – 10 Gennaio

Jamtara – Sabka Number Ayega – 10 Gennaio

Medical Police – 10 Gennaio

Grace & Frankie – Sesta Stagione – 15 Gennaio

Ares – 17 Gennaio

Sex Education – Seconda Stagione – 17 Gennaio

La famiglia McKellan – Seconda Parte – 20 Gennaio

October Faction – 23 Gennaio

The Ghost Bride – Primo Volume – 23 Gennaio

Le Terrificanti Avventure Di Sabrina – Terza Parte – 24 Gennaio

Rise Of Empires: Ottoman – Miniserie – 24 Gennaio

The Ranch – Ottava Parte – 24 Gennaio

Non puoi nasconderti – 24 Gennaio

The Stranger – 30 Gennaio

Diablero – Seconda Stagione – 31 Gennaio

Luna Nera – 31 Gennaio

Ragnarok – 31 Gennaio

Serie TV Animate

South Park – Ventesima e Ventunesima Stagione – 1 Gennaio

L’ispettore Gadget – Quarta Stagione – 1 Gennaio

Oddbods – Seconda Stagione – 1 Gennaio

Go! Go! Cory Carson – 4 Gennaio

Piccoli detective – Seconda Stagione – 10 Gennaio

Il mio grande amico Dude – 13 Gennaio

Kipo e l’era delle creature straordinarie – 14 Gennaio

BoJack Horseman – Seconda Parte Sesta Stagione – 31 Gennaio

Anime

Yu-Gi-Oh! – 1 Gennaio

The Promised Neverland – 1 Gennaio

Sword Art Online – Terza Stagione – 1 Gennaio

Scissor Seven – 10 Gennaio

SAINT SEIYA: I Cavalieri dello Zodiaco – Seconda Parte – 23 Gennaio

Film

La teoria del tutto – 1 Gennaio

Pappa e ciccia – 1 Gennaio

Riot – 1 Gennaio

Fantozzi contro tutti – 1 Gennaio

Fantozzi subisce ancora – 1 Gennaio

Il mago di Oz – 1 Gennaio

È nata una stella (1976) – 1 Gennaio

Giochi di potere – 1 Gennaio

Hancock – 1 Gennaio

I Flintstones – 1 Gennaio

American Hustle – L’apparenza inganna – 1 Gennaio

Una pallottola spuntata 2½ – L’odore della paura – 1 Gennaio

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971) – 1 Gennaio

Tutte le lentiggini del mondo – 3 Gennaio

Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick – 6 Gennaio

La fratellanza – 7 Gennaio

Vivere due volte (Live Twice, Love Once) – 7 Gennaio

La verità di Grace – 17 Gennaio

Offline – 22 Gennaio

Film Animati

Barnyard – Il cortile – 1 Gennaio

Film Anime

Il film Pokémon – In ognuno di noi – 1 Gennaio

My Hero Academia The Movie – Two Heroes – 1 Gennaio

Yu-Gi-Oh! Il film – 1 Gennaio

Fate/stay night: Heaven’s Feel – II. lost butterfly – 1 Gennaio

Ni No Kuni – 16 Gennaio