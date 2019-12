WhatsApp è quel servizio a cui le persone proprio non riescono a dire di no. La chat di messaggistica istantanea d’altronde è diventata indispensabile in ogni contesto della quotidianità: dalle amicizie, ai rapporti di lavoro sino ad arrivare ai legami familiari, tutto passa attraverso un messaggio WhatsApp.

WhatsApp, come scoprire sulla chat eventuali tradimenti del partner

L’importanza di WhatsApp nella sfera sentimentale è indiscussa. Nel corso della sua esistenza, la piattaforma ha visto nascere e morire molti legami sentimentali.

Tante persone, all’interno della loro relazione, utilizzano WhatsApp come uno strumento per individuare prove relative ad un eventuale tradimento. Si pensi soltanto al numero di individui che per morbosità o per desiderio di controllo è posseduto da desiderio di spiare il cellulare del partner alla ricerca di conversazioni sospette.

Nell’ottica di individuare un eventuale tradimento, la lettura diretta delle chat però non sempre è d’aiuto. Deve essere considerato il fatto che, in caso di messaggi sospetti, il partner possa eliminare ogni contenuto.

Gli utenti che vogliono essere aggiornati circa le chat nascoste del proprio lui o della propria lei devono pertanto ricollegarsi al menù Impostazioni, per la precisione allo storico delle chat. Attraverso il menù Impostazioni è possibile entrare in una sezione dati in cui sono elencati i contatti con cui il partner è solito comunicare.

I numeri dello storico delle conversazioni sono aggiornati al netto dei messaggi cancellati ed includono anche informazioni relative a foto e file multimediali condivisi.