WhatsApp: il ritorno a pagamento annunciato in chat con un messaggio

Le situazioni strane in merito a WhatsApp sono talmente tante, dal momento che gli utenti continuano a segnalarle nonostante i nuovi aggiornamenti. La piattaforma infatti è stata spesso e volentieri migliorata con alcuni update mirati proprio all’ambito sicurezza.

Le truffe sono il problema reale di questa chat, la quale infatti continua ad infrangere record lasciandosi dietro solo questa problematica. Purtroppo non dipende da WhatsApp se tanti utenti decidono di inoltrare catene con truffe o magari qualche fake news. Nelle ultime ore infatti sarebbero state tante le segnalazioni proprio in merito ad un messaggio molto particolare, il quale starebbe girando in lungo e in largo sulla piattaforma. Ovviamente diciamo subito agli utenti che bisogna verificare le fonti prima di dargli credito e soprattutto prima di diffonderle in giro.

WhatsApp: il nuovo e strano messaggio parla di un ritorno a pagamento improvviso per l’applicazione, ovviamente è tutto falso

Sono diverse ore che le persone si preoccupano su WhatsApp del nuovo messaggio che si sta diffondendo. Questo parlerebbe addirittura di un ritorno a pagamento dell’applicazione, la quale infatti è gratuita ormai da diversi anni a questa parte. Ovviamente ci teniamo subito a smentire tale eventualità, dal momento che WhatsApp non ha per nulla in programma di ritornare a pagamento.

Il servizio ormai è diventato un cult all’interno della società odierna, e proprio per questo la sua reputazione non può essere sporcata con idiozia del genere. A tal proposito ci teniamo a ricordare a tutti di non diffondere queste fake news, le quali potrebbero essere state messe in circolo dalla concorrenza.