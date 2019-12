3 Italia Play 50 Rock è il nome della nuova offerta dell’operatore telefonico che punta a recuperare tutti quei clienti che hanno deciso di volgere la propria attenzione verso realtà completamente differenti.

Con un costo fisso di soli 8,99 euro al mese addebitati direttamente sul credito residuo della nuova SIM, la promo garantisce l’accesso a 200 SMS da poter inviare a chiunque si desideri, a 50 giga di internet alla velocità del 4G, passando comunque anche per minuti illimitati da utilizzare a piacimento per telefonare a chiunque in Italia.

3 Italia: quali sono i limiti dell’offerta

I limiti dell’offerta ci sono e sono effettivamente reali, l’attivazione, a differenza delle solite operator attack che abbiamo visto nel corso dei mesi, è possibile esclusivamente tramite invito diretto da parte dell’azienda; ciò sta a significare che il solo consumatore che vi potrà accedere sarà quello in possesso del messaggio informativo ricevuto sul numero di telefono di cui effettuare la portabilità.

Il costo iniziale da sostenere equivale a 6,99 euro per la promozione, con 3 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile. La navigazione è possibile sotto rete telefonica 4G proprietaria di 3 Italia, senza costi aggiuntivi né ora né mai. A differenza comunque dell’atteggiamento posto nei confronti dei già clienti, costretti a versare 1 euro al mese per guadagnarsi l’accesso all’alta velocità.

Il pagamento del canone, come indicato in precedenza, è previsto direttamente tramite addebito diretto sul credito residuo, senza costi aggiuntivi. Non è infine previsto alcun vincolo contrattuale di durata, il consumatore potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza doversi minimamente preoccupare di penali di alcun tipo.