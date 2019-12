Le migliori soluzioni di Iliad sono arrivate fin dal primo momento, e proprio questo a messo in difficoltà tutta la concorrenza in giro. Nessuno infatti aspettava in nessun modo un impatto del genere da parte di questo nuovo gestore che ad oggi risulta il quarto in assoluto in Italia. Effettivamente non potrebbe essere altrimenti, dal momento che oltre 4,5 milioni di persone hanno scelto una delle sue promozioni low cost.

In questo momento Iliad sta provando a gestire la concorrenza che attacca, e lo fa con la sua solita promozione da 50 giga. Siamo parlando della Giga 50, soluzione che da oltre un anno e mezzo rappresenta la punta di diamante del gestore. Secondo quanto riportato dagli utenti però sul sito ufficiale dell’azienda ci sarebbero altre due offerte che potrebbero fare al caso di chiunque. Stiamo parlando di soluzioni già viste in passato che però tuttora possono essere sottoscritte.

Iliad, ecco altre due promozioni che gli utenti possono sottoscrivere quando vogliono a partire da 4,99 euro al mese per sempre

Iliad continua a stupire, e questa volta vuole farlo con due offerte presenti ancora sul sito ufficiale. Stiamo parlando della Giga 40 e della promo Solo Voce. Queste due sono in realtà soluzioni già viste durante i mesi scorsi, ancor prima che arrivasse la Giga 50.

La prima delle due include al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti, ma anche 40 giga in 4G. Il prezzo è di soli 6,99 al mese per sempre. La seconda promo invece include solo minuti ed SMS senza limiti, ma per un prezzo estremamente basso: solo 4,99€ al mese per sempre.