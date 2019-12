3 Italia ha recentemente lanciato un’offerta davvero molto speciale, il suo nome è Play 50 Rock, presenta un costo fisso di soli 8,99 euro al mese, e permette comunque di accedere ad un buon bundle di contenuti.

Ad affiancare le più comuni operator attack viste nel corso dei mesi e delle settimane, recentemente l’operatore in questione ha presentato una soluzione distribuita in versione SMS winback, ovvero rivolta esclusivamente ai fortunati ex-clienti che si ritrovano ad aver ricevuto sul proprio numero di telefono l’SMS informativo.

Recandosi in negozio entro i termini indicati, infatti, potranno richiedere la portabilità in 3 Italia pagando solamente 3 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, nonché 6,99 euro per la promozione in sé; un totale di 16,99 euro a cui sarà necessario aggiungere il canone corrispondente alla prima mensilità pari a soli 8,99 euro.

3 Italia: la promozione da 8,99 euro al mese

All’interno della Play 50 Rock di 3 Italia troviamo comunque un buon insieme di contenuti, in particolar modo annoveriamo 200 SMS da poter inviare a chiunque, 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione, passando anche per minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a chiunque.

Il prezzo fisso, pari a soli 8,99 euro, è da versare direttamente tramite addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile collegata. La navigazione, come per ogni nuovo cliente di 3 Italia, è gratuita alla velocità del 4G a tempo indeterminato; non sarà quindi necessario pagare l’euro in più al mese che tutti i già clienti dovranno versare per collegarsi alla rete più recente e rapida del momento.

L’attivazione, lo ricordiamo, è possibile esclusivamente nei punti vendita con presentazione dell’SMS d’invito.