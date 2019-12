L’operatore Fastweb Mobile sta proponendo ai nuovi clienti un’offerta attraente che consente di utilizzare tanti minuti e giga ad un prezzo economico.

In questi giorni chi è interessato al passaggio in Fastweb Mobile, può consultare quest’offerta sul sito ufficiale del noto operatore virtuale. La modalità più conveniente per svolgere l’attivazione in questo caso è quella online, dove tra l’altro sono presenti diversi regali. Altre modalità sono il servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ con il quale si può parlare direttamente con un consulente Fastweb, oppure chiamando il numero 146.

Questo tipo di offerta può rappresentare un punto di svolta per Fastweb Mobile, considerando che l’attivazione è aperta ad ogni operatore telefonico, e quindi può colpire tanti clienti.

L’offerta che soddisfa tutti i clienti di qualsiasi operatore telefonico

Da quello che ci risulta, l’offerta è disponibile per tutto il mese di dicembre e la scadenza è fissata per il prossimo 31 dicembre, salvo nuovi cambiamenti.

A meno di 10 Euro al mese, esattamente a 9,95 Euro, sono consumabili minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile senza scatto alla risposta e 30 giga di traffico dati in 4G.

Come detto in precedenza, chi procede con l’attivazione in modalità online può riscontrare qualche vantaggio da un punto di vista economico. Infatti, non sono presenti costi aggiuntivi riguardanti l’attivazione, l’acquisto della sim e la spedizione. In poche parole vengono offerti gratuitamente dall’operatore virtuale.

Concludiamo dicendo che l’offerta contiene anche altri servizi come la segreteria telefonica, ti ho chiamato, controllo credito residuo e scatto alla risposta. Tali servizi non includono costi aggiuntivi.