L’operatore virtuale che si appoggia a Wind, PosteMobile, sta attirando l’attenzione dei nuovi clienti con delle iniziative commerciali molto interessanti. Chi ama utilizzare minuti, sms e giga senza investire importanti somme di denaro, può consultare le offerte Creami Style, Creami WeBack e Creami Extra Wow 10GB.

Queste tre offerte sono convincenti non solo perchè contengono delle soglie consistenti ma anche perchè includono dei prezzi alla portata di tutti. L’attivazione in questo caso non mette in evidenza le caratteristiche delle offerte ‘operator attack’, quindi i clienti di qualsiasi operatore telefonico possono richiedere l’acquisto.

Creami Style, Creami WeBack e Creami Extra Wow 10GB

L’offerta Creami Style prevede ogni mese 500 credit per eseguire chiamate verso tutti i numeri fissi-mobili e inviare sms a tutti i numeri mobili. La tariffa si completa con 5 giga di traffico dati per navigare su internet in velocità massima 4G. Il costo che ogni consumatore deve affrontare è di 5 Euro ogni mese.

Proseguiamo con l’offerta Creami WeBack che propone credit illimitati per chiamare e inviare sms verso qualsiasi numero nazionale. Sono presenti anche 50 giga di traffico dati in velocità massima 4G. Il costo mensile da versare al rinnovo dell’offerta è pari a 9,99 Euro.

Concludiamo con l’offerta Creami Extra Wow 10GB che prevede crediti illimitati verso tutti. Avendo questa funzione illimitata, i clienti possono chiamare qualsiasi numero nazionale fisso-mobile senza scatto alla risposta e inviare sms a qualsiasi numero mobile. L’offerta si completa con la tariffa dati pari a 10 giga in 4G. Il costo mensile previsto per i nuovi clienti è di soli 7 Euro.