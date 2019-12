Il mese di Dicembre non è iniziato nel migliore dei modi per tantissimi consumatori con una scheda telefonica Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia per via dei numerosi aumenti tariffari. Purtroppo i vari gestori telefonici non hanno intenzione di eliminare le rimodulazioni telefoniche e in particolar modo a subire nuovamente questi fastidiosi aumenti sono i clienti Wind Tre.

Wind Tre: arrivano i nuovi aumenti telefonici per diversi clienti

Il gestore telefonico ha intenzione di aumentare alcune tariffe per i suoi clienti. In particolare, secondo il famoso sito web sostariffe da Gennaio dell’anno prossimo dovranno pagare 2,00 Euro in più per collegarsi ad Internet da casa; inoltre, anche il conto diventerà mensile invece di bimestrale.

Wind Tre introdurrà tali rimodulazioni telefoniche nelle tariffe ADSL, FTTC e FTTH; in particolare coloro che dovranno sostenere dei nuovi aumenti mensili saranno coloro con attiva una delle seguenti tariffe:

3 Internet

TuttoIncluso Affari

3ADSL

Absolute ADSL 20 Mega

3FIBER

Absolute Affari

All Inclusive Affari

All Inclusive Unlimited Affari

Absolute

Absolute ADSL Affari

TuttoIncluso Gold Affari

TuttoIncluso Gold ISDN Affari

Absolute ADSL Affari 20 Mega

Absolute ADSL Mega

Absolute VoIP MB

All Inclusive

Absolute +

TuttoIncluso 20 MEGA

All Inclusive 120

All inclusive 120 Affari

Infostrada tutto incluso

Tutto incluso

All Inclusive Unlimited

TuttoIncluso 20 MEGA Affari

TuttoIncluso Mega

Wind Internet

TuttoIncluso ISDN Affari

Dal dodici Gennaio dell’anno successivo, invece, sempre secondo il sito web Sostariffe il provider invierà il conto per la rete fissa ogni mese e non più bimestrale. Purtroppo per tantissimi consumatori che hanno scelto Wind Tre il mese prossimo non inizierà sicuramente benissimo.