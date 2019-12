Le compagnie telefoniche attivano i VAS con metodi poco leciti sulle sim degli utenti

I poveri clienti che capitano in questa frode sono stanchi della situazione e si sono rivolti alle autorità per fermare il fenomeno. Tuttavia non tutti conoscono quello che è un semplice metodo per farsi rimborsare e metter la parola “STOP” alle truffe. Partiamo dal principio: cosa è un VAS?

Per chi non conoscesse l’acronimo, stiamo parlando di abbonamenti a tutti quei servizi di cui l’utente non sente assolutamente il bisogno, ne tanto meno avrà fatto richiesta. Pensiamo alle rubriche hot, agli oroscopi, alle news sugli astri e molto altre ancora. Semplicemente con un click pigiato sulla parte sbagliata di determinati siti, si possono far partire abbonamenti che svuotano il credito residuo ad oltre 5,99 Euro alla settimana.

Come fare quindi per farsi rimborsare e evitare che accada di nuovo? Molto semplice. Dovrete semplicemente chiamare il numero del servizio clienti del vostro operatore di fiducia, spiegare la situazione e vi saranno rimborsati i soldi derubati, oltre ad avervi inserito il blocco totale di qualsiasi VAS sulla sim per il futuro.