La nuova versione del software targato Google è ormai pronta. Il roll out non è ancora avvenuto, benché un cliente canadese abbia affermato di aver ricevuto per primo il nuovo aggiornamento dell’OS Android – ma probabilmente si tratta di un errore della casa madre, dal momento che nessun altro ha affermato di averlo ricevuto in Canada.

Per la release pertanto bisognerà attendere ancora, d’altra parte si può già avere un’idea abbastanza precisa e chiara su quali saranno gli smartphone che otterranno il tanto agognato Android 10.

Negli ultimi giorni in particolare è giunta conferma dell’aggiornamento anche per il modello Huawei Nova 5T. Vediamo di seguito quali altri smartphone saranno interessati dall’update.

Android 10: ecco gli smartphone che saranno aggiornati

Samsung

Samsung Galaxy S10 (autunno 2019)

Samsung Galaxy S10+ (autunno 2019)

Samsung Galaxy S10e (autunno 2019)

Samsung Galaxy Note 9 (primavera 2020)

Samsung Galaxy Note 10 (autunno 2019)

Samsung Galaxy S9 (primavera 2020)

Samsung Galaxy S9+ (primavera 2020)

Samsung Galaxy A80 (primavera 2020)

Samsung Galaxy A70 (primavera 2020)

Samsung Galaxy A60 (primavera 2020)

Samsung Galaxy A50 (primavera 2020)

Samsung Galaxy A40 (primavera 2020)

Samsung Galaxy A30 (primavera 2020)

Samsung Galaxy A20e (primavera 2020)

Samsung Galaxy A10 (primavera 2020)

Samsung Galaxy A9 (primavera 2020)

Samsung Galaxy M20 (primavera 2020)

Samsung Galaxy M30 (primavera 2020)

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Samsung Galaxy Tab A 8.0

Xiaomi e Redmi

Xiaomi Mi A2 (Android One)

Xiaomi Mi A2 Lite (Android One)

Xiaomi Mi MIX 3 (4° trimestre 2019)

Xiaomi Mi MIX 2S (4° trimestre 2019)

Xiaomi Mi 9 (4° trimestre 2019)

Xiaomi Mi 9 SE (4° trimestre 2019)

Xiaomi Mi 9T (4° trimestre 2019)

Xiaomi Mi 9T Pro (4° trimestre 2019)

Xiaomi Mi 8 (4° trimestre 2019)

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition (4° trimestre 2019)

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition (4° trimestre 2019)

Redmi Note 7 (1° trimestre 2020)

Redmi Note 7 Pro (1° trimestre 2020)

POCOPHONE F1 (4° trimestre 2019)

OnePlus

OnePlus 7 (autunno 2019)

OnePlus 7 Pro (autunno 2019)

OnePlus 6 (autunno – inverno 2019)

OnePlus 6T (autunno- inverno 2019)

OnePlus 5T (primavera 2020)

OnePlus 5 (primavera 2020)

Huawei e Honor

Huawei P30 (inverno 2020)

Huawei P30 Pro (inverno 2020)

Huawei P30 Lite (primavera 2020)

Huawei P20 ( primavera 2020)

Huawei P20 Pro (primavera 2020)

Huawei Mate 20 (inverno 2020)

Huawei Mate 20 Pro (autunno 2019)

Huawei Mate 20 X (inverno 2020)

Huawei Mate 20 X 5G (inverno 2020)

Huawei Mate 20 RS Porsche Design (inverno 2020)

Huawei Mate 20 Lite (inverno 2020)

Huawei Mate 10 Pro (estate 2020)

Huawei Mate 10 Porsche Design (estate 2020)

Huawei P Smart 2019 (primavera 2020)

Huawei P Smart+ 2019 (primavera 2020)

Huawei P Smart Z (primavera 2020)

HONOR 20 (inverno 2020)

HONOR 20 Pro (inverno 2020)

HONOR 20 Lite (primavera 2020)

HONOR View20 (inverno 2020)

Google

Google Pixel – disponibile beta;

Google Pixel XL – disponibile beta

Google Pixel 2 – disponibile beta

Google Pixel 2 XL – disponibile beta

Google Pixel 3 – disponibile beta

Google Pixel 3 XL – disponibile beta

Google Pixel 3a – disponibile beta

Google Pixel 3a XL – disponibile beta

Motorola e Lenovo

Motorola Moto G7 (inverno 2020)

Motorola Moto G7 Plus (inverno 2019)

Motorola Moto G7 Play (inverno 2020)

Motorola Moto G7 Power (inverno 2020)

Motorola Moto Z3 (estate 2020)

Motorola Moto Z3 Play (estate 2020)

Motorola Moto G6 Plus (estate 2020)

Motorola Moto G6 (estate 2020)

Motorola Moto G6 Play (estate 2020)

Motorola Moto E5 Play (Android Go) (inverno 2019)

Motorola One (Android One) (inverno 2019)

Motorola One Vision (Android One) (inverno 2019)

Motorola One Power (Android One) (inverno 2019)

Lenovo Z5 (Cina)

LG – estate 2020

LG G8 ThinQ

LG G8s ThinQ

LG V50 ThinQ 5G

LG G7 ThinQ

LG V40 ThinQ

Nokia

Nokia 3.1 (Android One) (estate 2020)

Nokia 5.1 (Android One) (primavera 2020)

Nokia 6.1 (Android One) (primavere 2020)

Nokia 6.1 Plus (Android One) (primavera 2020)

Nokia 6.2 (Android One) (inverno 2020)

Nokia 7 Plus (Android One) (primavera 2020)

Nokia 7.1 (Android One) (inverno 2020)

Nokia 8.1 (Android One) (inverno 2020)

Nokia 8 Sirocco (Android One) (primavera 2020)

Nokia 9 PureView (Android One) (inverno 2020)

OPPO e Realme

OPPO Reno (autunno 2019)

OPPO Reno 10x zoom (autunno 2019)

OPPO Reno 5G (autunno 2019)

OPPO Find X (primavera 2020)

OPPO R15 Pro (estate 2020)

OPPO RX17 Pro (primavera 2020)

OPPO RX17 Neo (primavera 2020)

Realme 3 Pro (primavera 2020)

Sony

Sony Xperia 1 (autunno 2019)

Sony Xperia 10 (inverno 2020)

Sony Xperia 10 Plus (inverno 2020)

Sony Xperia XZ1 (primavera 2020)

Sony Xperia XZ1 Compact (primavera 2020)

Sony Xperia XZ2 (autunno – inverno 2019)

Sony Xperia XZ2 Compact (autunno – inverno 2019)

Sony Xperia XZ2 Premium (autunno – inverno 2019)

Sony Xperia XZ3 (autunno – inverno 2019)

ASUS

ASUS Zenfone 6 (inverno 2020)

ASUS ZenFone 5 (estate 2020)

ASUS ZenFone 5Z (estate 2020)

ASUS ZenFone Max Pro M2 (estate 2020)

ASUS ZenFone Max M2 (estate 2020)

ASUS ROG Phone 2 (inverno 2020)

BQ

BQ Aquaris X2 Pro (Android One) (primavera 2020)

BQ Aquaris X2 (Android One) (primavera 2020)

Essential

Essential Phone PH-1

General Mobile