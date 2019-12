Cosa ci proporrà il 2020 per quanto concerne l’evoluzione di WhatsApp? Per i prossimi mesi si stanno alternando diversi rumors che hanno come protagonista la chat di messaggistica istantanea. Una delle indiscrezioni più accreditate è arrivata dall’accreditata fonte del “New York Times”: le voci circa una connessione sempre più stretta tra WhatsApp, Facebook ed Instagram sono sempre più insistenti.

WhatsApp si unisce con Facebook? Ecco cosa potrebbe cambiare

Più volte anche sul nostro sito abbiamo sottolineato dinamiche in evoluzione tra WhatsApp e Facebook. Da quando il social network è divenuto proprietario di WhatsApp, sono trapelate numerose notizie relative ad una fusione tra le due piazze virtuali.

In base a quelle che sono le indicazioni degli sviluppatori, parlare di fusione tra i due servizi è quanto meno fuori luogo. Il New York Times però ha portato alla luce un cambiamento allo stesso tempo rilevante per le chat. Qualora il progetto anticipato dalla testata americana statunitense, su WhatsApp si potrebbe comunicare non solo con gli amici della propria rubrica, ma anche con i contatti di Facebook.

Questo aggiornamento della chat di messaggistica istantanea potrebbe divenire realtà già nel 2020, anche se numerosi addetti ai lavori spingono verso la prudenza.

Questa suggestione non sembra aver fatto particolarmente felici gli utenti della prima ora. Se si leggono i forum di genere, un’ampia fetta del pubblico già minaccia un clamoroso boicottaggio della piattaforma in caso di realizzazione di questo progetto.