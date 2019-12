Gli operatori telefonici Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia sono i più segnalati nel 2019 per via dei disservizi telefonici causati ai loro clienti; purtroppo i consumatori con una loro scheda telefonica attiva hanno segnalato problemi non solo con la scheda telefonica, ma anche con la linea fissa.

Purtroppo può capitare di ricevere alcuni disservizi telefonici per innumerevoli motivi, anche se nella maggior parte dei casi è a causa di lavorazioni temporanee. Fortunatamente esiste uno strumento con il quale è possibile scoprire se si tratta di un problema proprio o di un disservizio da parte dell’azienda.

Come scoprire i disservizi telefonici di Tim, Wind Tre e Vodafone

Per tutti gli utenti esiste Downdetector, un sito online gratuito che ha l’obiettivo di segnalare le problematiche in tempo reale delle varie società come per esempio dei vari gestori telefonici, delle piattaforme di messaggistica istantanea, dei social network, e via dicendo.

I visitatori del sito possono consultarlo per scoprire se si tratta di un loro problema o dell’azienda in questione; inoltre, possono scambiare commenti con gli utenti per segnalare i propri problemi e averne un confronto.

Grazie a questo fantastico sito web è possibile scoprire anche il gestore telefonico che ha causato maggiori disservizi telefonici ai suoi clienti tramite le varie statistiche condotte; i risultati sono pubblici e chiunque può consultarli.

Ecco chi è il gestore telefonico che ha causato più disservizi

Nella pagina delle statistiche, Downdetector, rivela il gestore telefonico che ha causato maggiori disservizi; in particolare, al primo posto si siede Tim e a seguire c’è Vodafone.

Due gestori telefonici molto noti, ma i dati parlano chiaro. Non resta che aspettare per scoprire se il 2020 riusciranno a risolvere e a diminuire i crolli di rete.