Google Maps e Waze sono due strumenti di navigazione sotto il controllo del colosso di Mountain View molto utilizzato; in tanti utilizzano Maps perché si può utilizzare anche nella versione via web, ma in questo ultimo periodo Waze sembra essere molto apprezzato.

Entrambe le applicazioni hanno ricevuto un nuovo aggiornamento e gli utenti sembrano essere molto entusiasti delle novità introdotte; eccovi svelati tutti i dettagli a riguardo.

Google Maps e Waze si aggiornano: ecco quali sono le novità

Waze non è un’applicazione molto conosciuta, ma con l’ultimo aggiornamento introdotto ha sorpreso gran parte degli utenti; la versione precedente ha introdotto la possibilità di calcolare il pedaggio autostradale ancora prima di partire, una funzione molto apprezzata dagli utenti che possono conoscere il totale di quanto andranno a spendere. L’ultimo aggiornamento, invece, permette di migliorare notevolmente il viaggio degli automobilisti grazie ai nuovi strumenti che permettono di segnalare lo stato della neve sulle strade; in particolare, Waze mette a disposizione diverse opzioni come per esempio: ghiaccio, grandine, neve, allagamento e via dicendo.

Il colosso di Mountain View ha deciso di aggiornare anche l’applicazione di Maps e introdurre una funzione molto particolare; gli utenti che utilizzano l’app, possono cercare stazioni di ricarica per macchine elettriche stando a quanto segnalato da Android Police.

Una volta trovata la stazione di ricarica più vicina, toccando sul menu è possibile specificare le spine supportate dal veicolo così da semplificare la prossima ricerca; secondo quanto dice il famoso sito web, Android Police, questa nuova funzione è disponibile in America e nel Regno Unito attualmente.

Non resta che attendere delle comunicazioni ufficiali per scoprire quando arriverà anche negli altri Paesi.