Nel corso di questo 2019 abbiamo assistito ad una grande novità in casa Vodafone. La compagnia britannica, insieme a TIM, ha portato in Italia i primi modelli di reti 5G. Le nuove linee internet non rappresentano solo il futuro, ma anche il presente delle telecomunicazioni. Già oggi migliaia di utenti possono usufruire di tale servizio.

Vodafone nel 2020 punta tutto sul 5G: ecco città coperte e costi

Vodafone già nei mesi scorsi ha portato la copertura del 5G in alcuni centri strategici della nazione. Ad oggi il 5G è disponibilità in alcune aree di Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna. In maniera particolare, la compagnia inglese sta sperimentando le reti a Milano, che non a caso è stata ribattezzata come la capitale italiana del 5G.

Cosa ci attende per il 2020? Senza dubbio alcuno, Vodafone continuerà ad investire sul 5G. Le parole dei dirigenti sono state chiare: nel 2020 si entrerà nel vivo dello sviluppo e l’obiettivo per il futuro a medio termine è quello di portare le nuove linee internet in oltre cento città della nazione.

Per quanto concerne il capitolo dei costi va sottolineato che il 5G non è gratis. Per usufruire della nuova tecnologia, la compagnia ha messo a disposizione dei clienti le nuove ricaricabili 5G Ready. Segnaliamo a tal proposito le offerte Shake it Easy, Red Unlimited e One Pro.

Qualora si volesse aggiungere l’opzione 5G sulla ricaricabile attualmente in uso, gli utenti dovranno spendere ogni mese un extra pari a 5 euro.