Iliad sorpende gli utenti: ci sono 2 offerte a partire da 4 euro sul sito

Il segreto di Iliad è in realtà noto a tutti, dal momento che l’applicazione ha fatto di tutto pur di sviluppare il suo operato sulla convenienza. Infatti le sue offerte vengono prese in esame dagli utenti che vogliono cambiare gestore proprio per via del prezzo ma anche dei contenuti.

Fin dal primo momento l’azienda ha dimostrato di voler fare grandi cose, e ad oggi si trova ad un posto di altissimo livello. Infatti Iliad detiene il quarto posto nella graduatoria dei gestori italiani, e punta a diventare sempre più importante. Le sue offerte hanno fatto la storia, dato che mai nessuno era riuscito a mettere i gestori del calibro di Vodafone e TIM così in difficoltà. Attualmente a dominare e la sua Giga 50, promozione che anche in pubblicità riesci a rendere l’idea di quanto sia perfetta sotto vari punti di vista. Non finisce però qui, dato che sul sito ufficiale ci sono altre proposte.

Iliad ricorda agli utenti che sul sito ufficiale ci sono altri due promozioni a prezzo molto basso e con tanti contenuti

Sul sito ufficiale di Iliad potete trovare ancora la Giga 40, promo precedente che include al suo interno davvero tutto. Per soli 6,99 € al mese per sempre potete avere infatti minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 40 giga in 4G per navigare sul web.

A seguire e da non dimenticare anche l’altra soluzione, ovvero quella dedicata perlopiù alle persone anziane. Stiamo parlando della Solo Voce, promozione che include al suo interno minuti ed SMS verso tutti senza alcun limite e a soli 4,99 € al mese per sempre.