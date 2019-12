Iliad: 2 offerte nascoste sul sito ufficiale, costano solo 6,99 e 4,99 euro

Una soluzione come Iliad non era di certo attesa in Italia in questi ultimi anni, dal momento che tanti gestori già lottano giornalmente con le loro promozioni. Il nuovo provider che proviene dalla Francia, ad oggi si afferma come uno dei migliori in Italia, occupando il quarto posto.

I numeri tra l’altro sono dalla sua parte, dal momento che ci sono 4,5 milioni di persone che possiedono una delle sue offerte. Queste sono arrivate molto rapidamente e ad oggi hanno toccato il loro massimo punto con la Giga 50. Questa promozione però, a quanto pare, non è la sola attivabile in questo momento, dato che ce ne sono altre. Queste non sono altro che quelle arrivate prima della Giga 50, le quali segretamente sono ancora disponibili sul sito ufficiale di Iliad. Il gestore ci ha tenuto a ricordarlo proprio per alzare le sue difese, dal momento che gli altri gestori stanno provando in tutti i modi a riprendersi gli utenti.

Iliad ricorda a tutti gli utenti di avere altre due promozioni sul sito ufficiale, si parte da soli 4,99€ al mese per sempre

Le due promozioni che potete trovare sul sito ufficiale di Iliad sono rispettivamente la Giga 40 e la Solo Voce, le quali sono due soluzioni altamente valutate durante i primi tempi del gestore. In questo momento sono entrambe disponibili, una al costo di 6,99 al mese e l’altra al costo di 4,99 al mese. La prima come la seconda include al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti, ma in questo caso con 40 giga di traffico dati in 4G.