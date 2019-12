Il volantino Euronics, chiamato giustappunto Regali per tutti, nasconde al proprio interno prezzi davvero bassissimi a cui gli utenti possono attingere, spendendo pochissimo su ogni acquisto effettuato nei negozi del socio Bruno.

Avete capito benissimo, le offerte che andremo a raccontarvi sono da considerarsi valide esclusivamente nei punti vendita Bruno in Italia, non sul sito ufficiale o altrove. Coloro che si recheranno personalmente potranno anche richiedere la rateizzazione del pagamento, in modo da poter corrispondere la cifra necessaria per l’acquisto in comode rate fisse a partire dalla mensilità di Giugno 2020 (TAN e TAEG allo 0%).

Euronics: il volantino con le offerte migliori

Tantissimi sono gli sconti messi in pratica dal volantino Euronics, parlando di smartphone in prima pagina viene tanto elogiato l’iPhone 7 disponibile all’acquisto con un esborso di 379 euro nella versione da 32GB di memoria interna. Interessanti anche gli sconti applicati sui terminali con sistema operativo Android, ecco spuntare un Galaxy S10+ a 729 euro, passando per Galaxy S10e a 449 euro, Galaxy A30s a 239 euro, Galaxy A20e a 179 euro, Galaxy A10 a 149 euro, Huawei P30 a 499 euro, Huawei Nova 5T a 429 euro, Huawei P Smart 2019 a 169 euro, Huawei Y6 2018 a 129 euro o Huawei P Smart+ a 199 euro.

Da segnalare, per gli amanti dei videogame, la possibilità di mettere le mani su una PS4 con voucher Fortnite incluso a soli 199 euro, oppure una Xbox One X a 329 euro.

Le possibilità di acquisto sono davvero tantissime, scopritele nel dettaglio nelle seguenti pagine del volantino Euronics.