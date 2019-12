MediaWorld sta per chiudere una delle campagne promozionali più proficue ed interessanti degli ultimi anni, gli utenti hanno ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittare di sconti e di prezzi bassi su alcuni top di gamma del momento.

Il volantino MediaWorld che andremo a raccontarvi, va ricordato, è attivo in ogni negozio fino alla chiusura odierna, o sul sito ufficiale fino alla mezzanotte (gli ordini online richiedono il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio).

Tutti i codici sconto Amazon e le offerte più spettacolari sono riassunti direttamente nel nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino MediaWorld: le offerte da non lasciarsi sfuggire

L’utente che ha sempre sognato di acquistare uno dei top di gamma migliori di sempre, il Samsung Galaxy Note 10, non deve assolutamente lasciarsi sfuggire un’occasione più unica che rara. Ancora per oggi risulta essere in vendita a soli 699 euro, un prezzo irrisorio se confrontato con la qualità generale del prodotto in oggetto.

Coloro che invece puntano, come moltissimi, al massimo risparmio, possono trovare soddisfazione nell’Oppo Reno 2Z a 279 euro, ma anche nell’Honor 20 Lite a soli 199 euro.

Ottima opportunità, infine, per i videogiocatori, la Sony PS4 con Fifa 2020 incluso risulta essere in vendita a 249 euro (oltre 140 euro in meno rispetto al prezzo originariamente previsto da listino). Le offerte messe a disposizione del consumatore sono davvero tantissime, per questo motivo il nostro consiglio è di sfogliare le pagine che trovate qui sotto, ricordando che il volantino MediaWorld è ormai prossimo alla scadenza, affrettate la scelta il prima possibile.