Il volantino MediaWorld continua davvero ad impressionare per la qualità generale messa sul piatto dall’azienda, nonché a disposizione dei consumatori che sceglieranno di acquistare recandosi personalmente in negozio o sul sito ufficiale.

La campagna promozionale risulta essere attiva ancora per pochissimo tempo, stando a quanto annunciato sarà disponibile fino alla chiusura di domani, 24 dicembre 2019, o alla mezzanotte sul sito ufficiale. Non dimenticate che gli acquisti sul sito richiederanno tempi di spedizione più o meno lunghi, nonché una cifra aggiuntiva da versare per la consegna a domicilio.

Per i codici sconto Amazon e le offerte più incredibili del momento, ecco il nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino MediaWorld: prezzi pazzi e bassi per tutti

Le offerte messe sul piatto da MediaWorld non riguardano smartphone di fascia particolarmente elevata, se non per il caso del Samsung Galaxy Note 10. Il top di gamma assoluto dell’azienda sudcoreana può essere acquistato ad uno dei prezzi più interessanti di sempre, soli 699 euro per la versione no brand.

Chiaramente, nel caso in cui il consumatore volesse risparmiare il più possibile sui propri acquisti, rinunciando in parte anche alla qualità generale del prodotto su cui metterà le mani, ecco spuntare Oppo Reno 2Z a 279 euro, passando anche per l’Honor 20 Lite da soli 199 euro.

Le offerte della campagna promozionale di MediaWorld sono davvero tantissime, riguardano anche interessanti prodotti Apple di fascia alta, per conoscerle da vicino e per scoprire nel dettaglio ogni singolo prezzo, correte ad aprire le pagine che abbiamo inserito qui sotto, per poi recarvi in negozio il prima possibile.