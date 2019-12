Torniamo ancora una volta a parlare della piattaforma di e-commerce Amazon, che nell’ultimo periodo ha proposto tantissimi articoli a prezzo scontato. Gli utenti abbonati al servizio Prime possono godere anche di un’intera piattaforma di contenuti in streaming.

Quelli del mese di dicembre li abbiamo già elencati qualche settimana fa, oggi vogliamo parlare di alcuni contenuti molto interessanti, in arrivo nel 2020. Ecco alcuni titoli rilasciati dalla piattaforma di Seattle.

Amazon Prime Video: alcuni contenuti in arrivo nel 2020

Partiamo subito con una produzione spagnola, serie TV intitolata El Cid, ispirata all’opera letteraria “El Cantar de mio Cid”. Il protagonista è un ragazzo che abbiamo già visto ed amato all’interno de La Casa de Papel, si tratta di Rio. Il suo vero nome è Jaime Lorente e, con questa serie, promette grandi produzioni in castigliano mai realizzate prima d’ora.

Altra serie TV spagnola per Prime Video è El Presidente, ispirata alle vicende del Fifa Gate, caso di corruzione che ha coinvolto la Fifa. Nel cast troviamo nomi come Andres Parra che abbiamo già visto in Pablo Escobar: El Patron del Mal e Karla Souza, nota per Le regole del delitto prefetto. Un’altra miniserie che vedremo sbarcare nel 2020 è Daisy Jones & The Six, ispirata all’omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid. Come protagonista troviamo Riley Keough nel ruolo di Daisy Jones.

Una serie TV originale Prime è Hunters, che parla di un gruppo di cacciatori di nazisti a New York. Nel cast troveremo l’incredibile Al Pacino insieme a Logan Lerman e molti altri volti noti. Per i più piccoli sbarcherà la serie di animazione Invincible, scritta da Robert Kirkman, conosciuto anche per aver scritto The Walking Dead. Non ci resta che attendere qualche mese per poter guardare questi interessanti titoli.