La piattaforma di contenuti in streaming Amazon Prime Video ha finalmente rilasciato il film-denuncia intitolato The Report. Quest’ultimo è firmato da Scott Z. Burns e solleva il tema degli abusi e delle torture da parte della CIA nei confronti di detenuti islamici.

Il film fa soprattutto riferimento alle torture subite dagli islamici da parte della CIA dopo l’attentato dell’11 settembre a New York, in cui sono state abbattute le Torri Gemelle. Scopriamo maggiori dettagli.

Amazon Prime Video lancia The Report

La storia ruota intorno alla storia vera di Daniel Jones, interpretato dal grande Adam Driver, investigatore a cui viene assegnato dalla senatrice Dianne Feinstein, interpretata da Annette Bening, il compito di redigere un rapporto sul comportamento della CIA e servizi segreti sulle “tecniche d’interrogatorio avanzato”. Questa tecnica ha ovviamente lo scopo di ottenere informazioni dal detenuto con qualsiasi mezzo.

Quella che condurrà Jones sarà una battaglia molto dura, e sicuramente non priva di dubbi e colpi bassi. La regia di Burns restituisce in maniera ordinata, quasi documentaristica la sua battaglia, senza rinunciare alle torture. Anche al protagonista, ad un certo punto, verrà chiesto di dare prova della propria moralità.

Insieme a Driver e Bening, troveremo anche altri volti noti come Jon Hamm, Michael C. Hall e Tim Blake Nelson. Non ci resta, a questo punto, che indirizzarci sulla piattaforma di streaming e vedere il film-denuncia. Vi ricordo che per accedere a tutti i contenuti on demand della piattaforma, è necessario avere un abbonamento Prime. Se ancora non l’avete, potete richiedere la prova gratuita sul sito ufficiale della piattaforma.