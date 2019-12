Attivare 50 o 100 giga al mese con Wind potrebbe essere davvero più semplice di quanto avreste mai potuto pensare, nell’ultimo periodo l’azienda ha lanciato un paio di offerte molto invitanti con le quali risparmiare è facilissimo.

Entrambe le soluzioni che andremo a raccontarvi, tuttavia, sono distribuite esclusivamente in versione SMS winback, ciò sta a significare che l’accesso sarà limitato esclusivamente agli utenti che si ritrovano ad aver ricevuto il messaggio d’invito di recarsi direttamente in uno dei punti vendita (non sarà possibile ottenerla in altri modi).

I costi iniziali da sostenere equivalgono comunque a 11,99 euro per la promo ed a 10 euro per la SIM, in entrambi i casi è presente un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi; entro tale periodo temporale il cliente non potrà richiedere la portabilità all’azienda, senza incappare nel pagamento di una penale di 15 o 27 euro.

Wind: quali sono le promozioni che dovreste attivare subito

La soluzione con un bundle minore è la All Inclusive 50 Star, al suo interno possiamo trovare 50 giga con minuti illimitati e 200 SMS da poter spedire a chiunque, tutto a 7,99 euro al mese. L’addebito del canone è previsto direttamente sul credito residuo della SIM che l’utente andrà ad acquistare quando richiederà la portabilità.

Coloro che invece amano pagare tramite conto corrente bancario possono pensare di affidarsi alla All Inclusive 100 Star, una soluzione da 100 giga con minuti e 200 SMS (come la precedente), sempre a 7,99 euro, ma proprio con addebito obbligatorio su conto o carta di credito non ricaricabile.

La navigazione è gratuita in 4.5G, incluso nelle promozioni anche il servizio SMS MyWind.