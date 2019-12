Le offerte All Inclusive Easy Pay di Wind sono state aggiornate con l’introduzione di migliorie ai bundle proposti agli utenti che le potranno attivare sul proprio numero di telefono, con anche piccole differenze sotto questo punto di vista.

Le soluzioni che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, sono a disposizione esclusiva dei clienti che riceveranno l’SMS informativo direttamente sul proprio numero di telefono; nella maggior parte dei casi sono consumatori in possesso di una SIM ricaricabile con annesso telefono incluso (scaduto o in scadenza). Le All Inclusive Easy Pay non richiedono il cambio SIM né il pagamento di un costo di attivazione, l’unica limitazione riguarda l’addebito diretto su conto corrente bancario o carta di credito.

Wind: ecco le nuove All Inclusive Easy Pay

Le nuove All Inclusive Easy Pay sono le seguenti:

All Inclusive 10 giga – sono inclusi minuti illimitati per telefonare a chiunque, 100 SMS da spedire a chi si vuole e 10 giga di traffico dati alla velocità massima, tutto a 7,99 euro al mese.

di traffico dati alla velocità massima, tutto a al mese. All Inclusive 20 giga – inclusi 20 giga al mese con annessi anche 100 SMS e minuti illimitati, tutto a soli 9,99 euro .

. All Inclusive 25 giga – troviamo la possibilità di sfruttare 25 giga al mese con 100 SMS e minuti senza limiti verso tutti, il prezzo fisso sarà di 10,99 euro .

. All Inclusive 30 giga – i contenuti restano sempre gli stessi, ma si accederà a 30 giga a 11,99 euro .

a . All Inclusive 40 giga – bundle immutato con 40 giga a 13,99 euro al mese per sempre.

a al mese per sempre. All inclusive 45 giga – chiude il cerchio la soluzione che prevede minuti illimitati, 200 SMS e 45 giga a 14,99 euro.

Da segnalare che le offerte Wind citate nel nostro articolo includono anche un vincolo contrattuale della durata complessiva di 24 mesi.