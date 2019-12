Rimanere sempre connessi è diventato un pretesto per molte persone, le quali abituate ad avere giga pressoché infiniti hanno perso l’abitudine di spegnere l’impostazione per la connessione dati sui loro smartphone. Da oggi in poi, però, per rimanere online non sarà più necessario fare affidamento alle connessioni dati erogate da TIM, Wind, Vodafone, Iliad e 3 Italia poiché si potrà iniziare ad usufruire di una nuova linea WiFi.

Istituita a seguito di un progetto del Ministero per lo Sviluppo e l’Economia, la nuova connessione aperta a tutta la popolazione è già attiva in più di duemila amministrazioni disseminate tra il centro, il nord ed il sud della penisola e consente già a numerosi utenti di navigare a proprio piacimento.

WiFi Italia: ecco com’è possibile utilizzare questa linea gratuitamente

Per poter usufruire della linea WiFi ogni utente dovrà eseguire un passaggio fondamentale; non sarà possibile, infatti, collegarsi semplicemente al WiFi come si suol fare, ma sarà necessario scaricare sul proprio smartphone l’apposita applicazione. Disponibile sia per Android che iOS, questa è gratuita e consente a chi è interessato di effettuare la prima registrazione al servizio, così da poter poi “loggare” ogni qual si voglia.

Prima di procedere col download, in ogni caso, vi consigliamo di controllare se una postazione hotspot è già attiva nelle vostre vicinanze. Per conoscere tutte quelle già presenti non sarà che necessario consultare la mappa in continuo aggiornamento. Concludiamo col dirvi di non nutrire paura alcuna: i comuni che saranno interessati da questa linea WiFi sono circa 7500: arriverà pressoché in tutta Italia.