Vodafone: 3 offerte a partire da 7 euro solo per Natale, ci sono 50GB

Nessuno potrebbe dire ad oggi che Vodafone non è un gestore di livello, soprattutto visti i suoi trascorsi durante gli ultimi anni. Fin dal primo momento in cui il grande provider e arrivato in Italia, tutti gli utenti vi si sono interessati a causa della sua qualità.

Non ci sono dubbi sul fatto che nessuno goda attualmente della stessa ricezione di Vodafone in Italia, così come all’estero. La rete 4G del provider anglosassone è la più estesa in assoluto, mentre le offerte le più desiderate dagli utenti. Proprio ultimamente, soprattutto per contrastare il fenomeno del momento Iliad, Vodafone scelto di lanciare tre offerte della linea Special. Tutte sono state modificate nei loro prezzi, per cui ora risultano più accessibili ma solo perché rientra.

Vodafone lancia nuova offerte clamorose per il prezzo, mai viste le Special con tali costi mensili

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB