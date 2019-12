La comunicazione mobile è ormai molto importante e tutti gli utenti utilizzano sempre di più le varie piattaforme di messaggistica istantanea per la loro comunicazione; Whatsapp e Telegram sono le principali, ma Google ha deciso di rivisitare gli SMS per portarli ad un livello superiore.

SMS 2.0: ecco la nuova versione introdotta dal colosso di Mountain View

Il colosso di Mountain View ha deciso di aggiornare gli SMS per renderli al passo con la tecnologia avanzata di oggi; con gli SMS 2.0 tutti gli utenti non devono più affidarsi obbligatoriamente alle varie piattaforme perché con il nuovo aggiornamento possono inviare contenuti multimediali, documenti e divertenti GIF.

Questa nuova versione è ancora in lavorazione perché secondo alcune indiscrezioni il team di sviluppo sta lavorando duramente per introdurre anche la crittografia end to end; attualmente la versione beta è disponibile soltanto in Francia e in Inghilterra, e gran parte degli utenti sembrano averla apprezzata molto.

Ancora non si conosce la data di arrivo degli SMS 2.0 in Italia, ma fortunatamente esiste un metodo per attivarli; eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Come attivare la nuova versione

Tutti gli utenti intenzionati a provare gli SMS 2.0 devono installare la nuova versione Beta dell’applicazione Messaggi Android; devono, inoltre, scaricare anche il launcher gratuito Activity Launcher e una volta effettuato il download è necessario disattivare il wi-fi se quest’ultimo è attivo.

Una volta terminati questi passaggi, è necessario aprire Activity Launcher e cliccare sul menu Messaggi e successivamente sulla voce Set RCS Flags; una volta aperta la schermata è necessario effettuare alcune modifiche, in particolare: