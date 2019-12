WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, potrebbe andare letteralmente in tilt a causa di un virus molto pericoloso. L’azienda Check Point, esperta di cyber security, ha difatti scoperto una vulnerabilità nelle chat di gruppo.

L’hacker potrebbe penetrare all’interno delle suddette fingendosi a tutti gli effetti un membro correttamente iscritto (in genere optano per gruppi molto numerosi, in modo da poter passare inosservati); a questo punto invierebbe un messaggio malevolo, creato sfruttando la versione web e uno strumento di debug per la modifica di alcuni parametri, che manderebbe in crash totale l’applicazione degli utenti. Il suo obiettivo del momento è rendere WhatsApp inutilizzabile, d’ora in avanti, infatti, ogni qualvolta si proverà ad aprirla si chiuderà immediatamente.

WhatsApp: il virus che manda in tilt tutte le chat

Sia chiaro, il virus non metterà a rischio i dati sensibili o quant’altro, ma provocherà solamente un certo fastidio a tutti gli utilizzatori, in quanto non sarà più possibile accedere all’app di messaggistica istantanea.

In questi giorni dovreste ricevere (o aver ricevuto) un aggiornamento ufficiale, tramite il quale gli sviluppatori hanno risolto il problema mettendoci una pezza. Nel caso in cui foste stati colpiti dovrete disinstallare e poi reinstallare l’applicazione sul vostro smartphone, ma la chat di gruppo coinvolta sarà perduta definitivamente (in caso contrario ricadreste, come in un loop infinito, sempre nello stesso identico problema).

Prestate sempre la massima attenzione nell’utilizzo di applicazioni internet in generale e, soprattutto, ai messaggi di posta elettronica che ricevete sul vostro indirizzo personale, il phishing è sempre in agguato.