Il gestore telefonico Fastweb Mobile sta cercando di aumentare la sua clientela lanciando in commercio delle nuove offerte telefoniche; i consumatori interessati possono sfruttare l’occasione delle festività natalizie per attivare la sua nuova offerta telefonica low cost.

Fastweb Mobile: ecco l’offerta telefonica lanciata in commercio dall’operatore

Tutti i consumatori intenzionati a cambiare operatore telefonico e tariffa telefonica possono sfruttare l’occasione di questo periodo natalizio poiché in commercio ci sono tante proposte telefoniche ad un prezzo low cost e conveniente.

L’operatore telefonico Fastweb Mobile propone ai consumatori una tariffa con un rinnovo pari a 9,95 Euro con il seguente bundle:

Chiamate illimitate da utilizzare verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

da utilizzare verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi; 30GB di traffico dati per navigare in Internet alla massima velocità.

Non si tratta di una proposta telefonica idonea solo per i clienti provenienti da operatori telefonici specifici; tutti i consumatori interessati, infatti, possono attivarla utilizzando il servizio Ti ricontattiamo noi, chiamando il Servizio Clienti 146 oppure direttamente online indirizzandosi al suo sito web ufficiale: www.fastwebmobile.it.

Per tutti coloro che hanno intenzione di attivare tale offerta direttamente online è possibile usufruire di alcuni vantaggi; per esempio, l’operatore telefonico, permette ai nuovi clienti di attivarla online senza sostenere nessun costo di attivazione o per la scheda telefonica.

Fastweb Mobile specifica che in questa offerta sono inclusi anche alcuni servizi completamente gratuiti come per esempio: Controllo Credito residuo, Costi di uscita, Scatto alla risposta, Ti ho chiamato, Assistenza Clienti My Fastweb e segreteria telefonica; insomma una tariffa adatta per qualsiasi consumatore in cerca di una proposta con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.