Comet ha in serbo offerte speciali e prezzi davvero incredibilmente bassi per le festività natalizie, una selva di ottime opportunità d’acquisto da saper cogliere il prima possibile per riuscire a risparmiare su tantissimi modelli di fascia alta.

Il volantino è attualmente attivo fino al 24 dicembre 2019, le compravendite potranno essere completate sia online che in tutti punti vendita sparsi per il territorio nazionale; gli utenti che sceglieranno di acquistare sul sito, tuttavia, dovranno ricordare che le spese di spedizione non sono incluse nel prezzo mostrato a schermo, ma soprattutto che i tempi di consegna andranno particolarmente oltre il giorno di Natale.

Volantino Comet: come risparmiare con le migliori offerte del momento

Le migliori offerte del momento parlano di ottime occasioni per risparmiare su ogni acquisto effettuato, a partire dal Samsung Galaxy S10e, smartphone oggi disponibile a soli 449 euro. L’alternativa più costosa, ma qualitativamente migliore, è rappresentata sicuramente dall’iPhone 11 in vendita a 759 euro nella versione con 128GB di memoria interna.

Splendida occasione anche per i videogiocatori, è disponibile la PS4 da 500GB con 2 joystick ed un voucher Fortnite del valore di 31 euro, tutto a soli 199 euro. Le offerte ovviamente non finiscono qui, se volete approfittare di tutti i prezzi bassi del volantino Comet attualmente disponibile sull’intero territorio nazionale, nonché sul sito ufficiale dell’azienda stessa, aprite le pagine che abbiamo inserito qui sotto nel dettaglio (valide comunque fino al 24 dicembre incluso).