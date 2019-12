MediaWorld è impagabile, fino al 24 dicembre ha lanciato un volantino che nasconde al proprio interno prezzi davvero invitanti per la maggior parte dei consumatori italiani, con possibilità di risparmiare su ogni acquisto effettuato.

Gli sconti che andremo a raccontarvi sono disponibili anche sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, è bene comunque ricordare che le spese di spedizione sono nella maggior parte dei casi a pagamento, nonché che potrebbe essere ormai tardi per pensare di ricevere la merce prima del giorno di Natale.

Volantino MediaWorld: risparmiare è davvero facilissimo

Il prezzo migliore in assoluto del volantino MediaWorld in oggetto è sicuramente rappresentato dal Samsung Galaxy Note 10, un top di gamma a tutti gli effetti scontato alla cifra più bassa di sempre: soli 699 euro (con garanzia di 2 anni e no brand).

Chiaramente sono presenti anche soluzioni per coloro che vogliono risparmiare e non pretendono la massima qualità, ecco quindi arrivare un interessante Oppo Reno 2Z in vendita a 279 euro, per concludere poi sull’Honor 20 Lite da 199 euro.

Gli amanti del mondo Apple, infine, potranno anche acquistare iPhone 11 Pro a 1229 euro, iPhone 11 a 789 euro, iPhone XS a 779 euro, iPhone Xr a 599 euro o iPhone 8 a 469 euro.

Le offerte messe sul piatto dal volantino MediaWorld sono tantissime ed incredibilmente interessanti, scopritele nel dettaglio più assoluto sfogliando le pagine che trovate inserite qui sotto. Ricordatene la validità esclusiva fino al 24 dicembre 2019 sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale.