Una delle ultime torna in Wind prende il nome di All Inclusive 50 Star, una splendida occasione per attivare ben 50 giga di traffico dati al mese, spendendo comunque cifre che non superano i 7,99 euro con rinnovo ogni 31 giorni.

L’attivazione, come purtroppo sempre accade in situazioni di questo tipo, è però limitata ad una ristrettissima cerchia di fortunati consumatori che hanno ricevuto l’SMS informativo direttamente sul proprio numero di telefono. La promozione in oggetto è da ritenersi a tutti gli effetti una SMS winback, non una operator attack o attivabile da tutti. I costi iniziali equivalgono comunque a 11,99 euro per l’offerta ed a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, un totale di 21,99 euro a cui sarà necessario aggiungere i 7,99 euro per la prima mensilità.

La torna in Wind nasconde però un’insidia, un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi, ciò obbligherà l’utente a restare cliente dell’azienda per tutto il periodo in oggetto, onde evitare il pagamento di una penale di 15 euro.

Torna in Wind: quale è la promozione migliore dell’anno?

Indipendentemente da tutto quanto scritto in precedenza, la All Inclusive 50 Star è sicuramente un’ottima promozione per i contenuti offerti agli utenti, parliamo infatti di 200 SMS da inviare a chiunque si desideri, passando per minuti illimitati per telefonare ogni numero e 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G.

Incluso gratuitamente anche il servizio SMS MyWind, fondamentale per ricevere un SMS tutte le volte che altri utenti hanno provato a contattarvi, ma non sono riusciti nell’intento a causa di telefono spento, non raggiungibile o temporaneamente occupato.