L’operatore virtuale Kena Mobile propone interessanti offerte per conquistare i nuovi clienti, coprendo le esigenze di tutti. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un operatore virtuale che si appoggia alla rete Tim per garantire ottime prestazioni per i clienti. Le nuove iniziative commerciali poi, conquistano le esigenze di tutti e ci sono diverse promo per chi le attiva online.

La compagnia ha proposto infatti il costo di attivazione pari a 0 per chi attiva una tariffa online, regalando inoltre anche il costo del primo mese. Ovviamente questo vale soltanto per coloro che andranno sul sito ufficiale di Kena Mobile per effettuare la pratica. Ma quali saranno le offerte? Partendo da 4,99 € il gestore MVNO potrà coprire diverse esigenze per tutti gli utenti.

Kena Mobile: offerte per tutti da 4,99

La prima promo di cui vi vogliamo parlare parte proprio da soli 4,99 Euro al mese e si chiama Kena 4,99 Voce. Stiamo parlando di un’offerta che punta ad includere soltanto i minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali; ottima per chi non possiede uno smartphone e necessita di una tariffa essenziale per chiamare i clienti.

Saliamo all’offerta Kena 5,99 Flash che, come dice il nome stesso, vede ben 5,99 Euro per l’utente. Troviamo minuti ed SMS illimitati e ben 70 GB di dati in 4G. Purtroppo il passaggio può avvenire soltanto per chi proviene da un altro gestore MVNO come PosteMobile, Fastweb, Iliad, ho. Mobile.

Veniamo all’ultima tariffa, che ha il costo di 13,99 Euro e propone le medesime cose che vi sono con la Kena 5,99 ma è valida per i clienti che scelgono di passare all’MVNO da una compagnia nazionale come Tim, Vodafone, Wind, 3 Italia.

E voi? Vi farete tentare? Fatecelo sapere nei commenti.