IPTV: 10 euro con Sky, DAZN e molto altro ma le multe distruggono gli utenti

Pagare solo 10 euro al mese risulta sicuramente un toccasana per coloro che amano avere tutto sulla propria TV. L’IPTV È l’unico compromesso che permette a tutti di avere una situazione del genere, ma con tantissimi rischi vista la sua natura. Stiamo infatti parlando di una soluzione altamente illegale, la quale è stata promossa ormai anni fa con i primi scampoli di pirateria.

In questo momento siamo al massimo esponente, il quale risulta estremamente preparato sotto ogni punto di vista. Questa piattaforma è in grado di fornire qualsiasi canale da parte di qualsiasi licenziatario, ovviamente in maniera indebita e truffaldina. Stiamo parlando dunque di qualcosa che tutti vorrebbero all’interno della propria casa, ma che in tanti non sanno potrebbe portare alla rovina totale.

La Guardia di Finanza ha provato a contrastare il fenomeno proprio un mese fa con un’azione in congiunta chi ha chiuso diversi server. Questo però è servito a poco dal momento che in pochi giorni sono ritornati i codici d’accesso nuovi per tutti gli utenti.

IPTV: tutti gli utenti sono felicissimi, ma non sanno di correre un grave rischio con le multe da migliaia di euro che sono state disposte

Con un abbonamento IPTV di sicuro non mancherà nulla sul vostro decoder, ma dovresti avere paura ogni giorno di essere beccati. Il servizio infatti ora è sotto traccia, per cui rischiato una multa che va dai 2000 fino ai 25.000 euro in base al tipo di reato perpetrato.